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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 22 февраля в Опочке

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 22 февраля в Опочке.

Как сообщалось ранее, около 7.50 на улице Коммунальная (перекресток с улицей Ленина) молодой человек - водитель авто «Мицубиси Лансер» - сбил пешехода, стоявшего на обочине мужчину 1978 года рождения. В результате ДТП пешеход погиб. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Фото из сообщества «Опочка_INFO»

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник, знакомый с ситуацией, погибший в момент происшествия «находился на своем рабочем месте, убирал территорию около ворот пожарной части». Об этом говорится и в сообществе «Опочка_INFO» в социальной сети «ВКонтакте»: «пока прибирали въезд у пожарной части, машина зацепила его и до пешеходного перехода протащила».

Подписчики группы отмечают, что погибший работал в МЧС, спасал людей из огня, а также выражают соболезнования его родным и близким, отзываясь о нем как о хорошем, добром, честном и благородном человеке. Сегодня, 24 февраля, проходит прощание с погибшим.