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В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа

В ДТП погибла педагог великолукской Детской музыкальной школы №1 Галина Прищепа. Об этом сообщает портал Луки.ру.

24 февраля, примерно в 9 утра, в Новосокольническом районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария произошла на 508-м км трассы М-9. Как стало известно Луки.ру из собственных источников, в аварии погибла преподаватель по классу скрипки высшей квалификационной категории, руководитель и концертмейстер ансамбля скрипачей старших классов Детской музыкально школы №1 имени М. П. Мусоргского Галина Прищепа. Женщина отработала в ДМШ №1 более 50 лет, ей был 71 год.

В автомобиле также находилась директор Детской школы искусств Юлия Буйко. Она сейчас находится в реанимации.