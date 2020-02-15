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У директора Детской школы искусств Великих Лук, попавшей в ДТП, диагностирован перелом позвоночника

У директора Детской школы искусств города Великие Луки, попавшей в ДТП на трассе Москва-Балтия, диагностирован перелом позвоночника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным ведомства, 24 февраля около 8.30 на 507-м км трассы Москва - Балтия на территории Новоскольнического района водитель «Рено Меган», мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате пассажирка 1949 года рождения погибла, а пассажирка 1972 года рождения госпитализирована с переломами позвоночника и ушибами спины.

Ранее сообщалось, что погибшая - преподаватель по классу скрипки высшей квалификационной категории, руководитель и концертмейстер ансамбля скрипачей старших классов Детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского Галина Прищепа. Женщина отработала в ДМШ №1 более 50 лет, ей был 71 год.

В автомобиле вместе с ней находилась директор Детской школы искусств Юлия Буйко.