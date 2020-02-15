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Водитель автомашины, повисшей на ограждении моста 50-летия Октября в Пскове, был пьян

Водитель автомашины, вылетевшей за ограждение на мосту 50-летия Октября в Пскове, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 23 февраля в 20.48.

На мосту водитель автомобиля «Шкода Суперб», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - металлическое ограждение моста.

У водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Оформлен протокол по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Материалы будут направлены в суд для принятия решения.