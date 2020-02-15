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Житель Порхова не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» в Псковском районе

27 февраля около 17.30 на 221-м км автодороги Новгород - Псков на территории Псковского района водитель ВАЗ-2106, житель Порхова 2000 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Газелью» под управлением псковича 1980 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, в результате ДТП водитель ВАЗ-2106 госпитализирован с травмами головы и голени. Установлено, что водитель «Газели» был трезв, водителю ВАЗа назначено химико-токсикологическое исследование.

Проводится проверка.