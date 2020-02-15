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У кафе «Березка» ночью сбили пешехода

Сегодня, 1 марта, около 0.15 у дома 92 по Рижскому проспекту в Пскове женщина 1987 года рождения за рулем автомашины «Мицубиси» совершила наезд на пешехода - мужчину 1987 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина переходил дорогу у кафе «Березка» по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии с травмой головы он госпитализирован.

Напомним, накануне на этом же месте погибла 45-летняя женщина в результате наезда автомобиля ВАЗ-2109.