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Пешеход, сбитый у «Березки» 1 марта, был нетрезв

У пешехода, которого 1 марта у дома 92 по Рижскому проспекту в Пскове сбила женщина за рулем автомобиля «Мицубиси Аутлендер», имелись признаки алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлено, что водитель была трезва.

Напомним, 1 марта около 0.15 у дома 92 по Рижскому проспекту в Пскове женщина 1987 года рождения за рулем автомашины «Мицубиси Аутлендер» совершила наезд на пешехода - жителя Печорского района 1987 года рождения.

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Мужчина переходил дорогу у кафе «Березка» по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии с травмой головы он госпитализирован.

Напомним, 28 февраля на этом же месте погибла 45-летняя женщина в результате наезда автомобиля ВАЗ-2109.