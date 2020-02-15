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На улице Советской в Пскове насмерть сбили пожилую женщину

Сегодня, 4 марта, около 19:40 на улице Советской у дома №47 сбили пожилую женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделе ГИБДД, по предварительным данным водитель Mitsubishi ASX, женщина 1984 года рождения, совершила наезд на женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.





Фото: Жесть по-псковски

В результате ДТП женщина скончалась. На вид ей около 70 лет. Точный возраст и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.



Очевидцы утверждают, что скорая даже не стала забирать тело, медики лишь констатировали смерть пешехода. Также очевидцы обращают внимание на далеко отлетевшую сумку погибшей и предполагают, что водитель ехала с очень высокой скоростью.

На месте работают сотрудники ДПС.