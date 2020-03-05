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Установлена личность пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове. ФОТО

Женщина 1941 года рождения погибла вечером 4 марта в ДТП на улице Советской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделе ГИБДД.

Напомним, 4 марта около 19.51 у дома 47 по улице Советской в Пскове водитель Mitsubishi ASX, псковичка 1984 года рождения, совершила наезд на пешехода, женщину 1941 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погибла на месте.

Водитель была трезва.

В псковском отделе ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу в положенных местах, а также напомнили о необходимости убедиться в безопасности своего перехода, особенно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Фото: ГИБДД УМВД России по Пскову