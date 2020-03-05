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В Пскове ищут свидетелей ДТП на улице Звездной

Утром 4 марта в проезде между домами №№ 10 и 18 столкнулись «Дэу Матиз» и «Ниссан Микра». Пострадавших нет, есть технические повреждения. Решить вопрос с помощь европротокола водителям не удалось из-за разногласий, сообщается в группе «Псков ДТП и ЧП» в соцсети ВКонтакте.

В «Матизе» ехала семья с несколькими детьми, в «Ниссане» - женщина с ребенком. По словам водителя «Дэу», оба автомобиля двигались в сторону улицы Звездной.

Между домами №№12 и 18 образовался небольшой затор из-за Ниссана, который выехал на встречную полосу и загородил проезд. Женщина за рулем «Ниссана», поняв, что мешает проезду встречных машин, начала двигаться задним ходом и врезалась в «Матиз».

Признать свою вину водитель «Ниссана» отказалась, поэтому участники ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Сейчас проводится административное расследование, в ходе которого будет определен виновник.