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Женщина получила перелом позвонка в ДТП на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского

Стали известны подробности ДТП на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского, произошедшего 9 марта около 21.25.

Фото из группы «Жесть по-псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», мужчина 1975 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с машиной «Мерседес Бенц» под управлением мужчины 1989 года рождения.

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После столкновения водитель «Мерседеса» совершил наезд на препятствие в виде металлической опоры, на которой установлен пешеходный светофор и дорожные знаки. В результате ДТП пострадала пассажирка «Фольксвагена» - женщина 1971 года рождения. У пострадавшей диагностирован перелом позвонка. В ведомстве отметили, что водители на момент ДТП были трезвы, проводится проверка.