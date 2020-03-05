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Два водителя госпитализированы после ДТП на дороге Великие Луки — Новосокольники

Два водителя госпитализированы после ДТП на 16-м километре дороги Великие Луки — Новосокольники в Новосокольническом районе. Авария произошла 10 марта около 15.20, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Водитель автомобиля «Дэу Джентра», великолучанин 1964 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ВАЗ-2104 под управлением жительницы Новосокольников 1954 года рождения.

В результате ДТП оба водителя доставлены в больницу с травмами головы, травматическим шоком, автоледи также получила перелом лодыжки.

Водители были трезвы. Проводится проверка.