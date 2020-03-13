АвтоМир / Происшествия / ДТП

Велосипедист не уступил дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках. ФОТО

13 марта около 6.45 у дома 9 по улице Революционной в городе Великие Луки произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», мужчина 1970 года рождения, совершил столкновение с велосипедистом 1962 года рождения.

По предварительной информации, велосипедист при перестроении не уступил дорогу попутно движущейся машине. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области