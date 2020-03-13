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Житель Ленобласти устроил ДТП в Великолукском районе

14 марта в 12.00 на 285 км трассы Шимск - Невель Великолукского района житель Ленинградской области 1980 года рождения за рулем автомобиля «Опель Астра» выбрал небезопасный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Шевроле Нивой». По информации ГИБДД, «Нивой» управлял пенсионер 1945 года рождения.

От удара «Шевроле» оказалась в кювете. В результате ДТП пострадала пассажирка «Шевроле», в данный момент она находится в больнице.

Водители на момент ДТП были трезвы.

ГИБДД Великолукского района просит водителей быть внимательнее на дорогах и не торопиться менять резину на летнюю.