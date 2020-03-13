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Москвич на «Тойоте» съехал в кювет на трассе в Новосокольническом районе, пострадали две женщины и ребенок

14 марта около 8.30 на 505-м км трассы Москва-Балтия на территории Новосокольнического района водитель автомашины «Тойота Превия», житель Московской области 1994 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: женщина 1981 года рождения получила ушибы, не госпитализирована, девочка 2012 года рождения получила ушибы и гематомы, госпитализирована не была, женщина 1970 года рождения госпитализирована с множественными ушибами тела и травмой головы.

Проводится проверка.