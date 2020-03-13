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Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе

15 марта около 1.10 на 3-м км автодороги Струково - Писковичи в Псковском районе водитель автомашины «БМВ 520», житель деревни Писковичи 1992 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель госпитализирован с травмами живота, переломом ребер и ушибом позвоночника, пассажир - молодой человек 1992 года рождения - госпитализирован, впоследствии от полученных травм скончался в реанимации Псковской областной больницы.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование. Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 ст 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).