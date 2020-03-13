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Водитель ВАЗа при обгоне сбил пешехода в Псковском районе

Сегодня, 17 марта, в 7.37 на 1-м км автодороги Череха - Назимово на территории Псковского района произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины ВАЗ, молодой человек 1990 года рождения, при обгоне попутно движущегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешехода - мужчину 2000 года рождения.

Пешеход двигался по левому краю проезжей части в сторону Черехи. В результате ДТП пешеход получил травмы, обстоятельства произошедшего уточняются.