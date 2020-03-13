АвтоМир / Происшествия / ДТП

Родственники пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове, разыскивают свидетелей ДТП

Родственники разыскивают свидетелей смертельного ДТП с пожилой женщиной, произошедшего вечером 4 марта на улице Советской в городе Пскове.

«Пожалуйста, если вы обладаете хоть какой-то информацией, если вы проезжали мимо и запечатлели этот ужасный момент на видеорегистратор, либо были в этот момент около ДТП и видели момент столкновения машины и пешехода, свяжитесь со мной в личных сообщениях. Нам нужна и важна любая информация», - пишет внучка погибшей женщины в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте.

Напомним, 4 марта около 19.51 у дома 47 по улице Советской в Пскове водитель Mitsubishi ASX, псковичка 1984 года рождения, совершила наезд на пешехода, женщину 1941 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погибла на месте.