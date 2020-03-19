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Единственный в Острове светофор снес автомобиль

Единственный в городе Острове светофор снес автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении МЧС, дорожная авария произошла 18 марта в 18.13 на улице Карла Маркса.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

«Вчера примерно в 18 часов снесли единственный в городе Острове светофор, притом, неработающий», - написала участница группы «Жесть по-псковски» и приложила фотографии.

На указанном участке дороги не разъехались автомобили «Чери» и «Пежо», после чего последний въехал в светофор.