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В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП

158 ДТП зарегистрированы за два месяца на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, это на 46 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В результате погибли 35 человек и 173 получили травмы различной степени тяжести.

Рост погибших в дорожных авариях граждан зафиксирован в Пскове и Великих Луках, а также в восьми районах: Великолукском, Гдовском, Новосокольническом, Опочецком, Порховском, Псковском, Себежском и Пустошкинском.

Чаще всего жертвами дорожных трагедий становились пешеходы. С их участием зарегистрировано 54 ДТП, в которых 15 человек погибли и 41 получил различные ранения. Наезды в основном происходили в тёмное время суток и вне пешеходного перехода. В равной мере дорожные аварии с участием пешеходов произошли как по вине водителей, так и по вине самих пешеходов.

В связи с этим Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что даже незначительный проступок на дороге может обернуться большой трагедией.