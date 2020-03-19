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Двое пострадали в столкновении «Лады Приоры» и «Шевроле Круз» на улице Гоголя

Два человека пострадали в столкновении двух автомашин на перекрестке улиц Гоголя и Карла Маркса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 19 марта в 17.15 у дома №27/39 по улице Гоголя.

По предварительным данным, водитель автомашины «Шевроле Круз», женщина 1988 года рождения, двигалась по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу транспортному средству, движущемся по главной дороге, - автомашине «Лада Приора». За рулем «Приоры» находилась женщина 1981 года рождения.

В «Приоре» пострадали двое: водитель и пассажир 1976 года рождения. После осмотра медики оставили их на месте.

Обе находившиеся за рулем дамы оказались трезвыми.

Добавим, что по информации пользователей соцсетей, 19 марта на улице Гоголя у дома №10 произошло еще одно ДТП без пострадавших. В ГИБДД информация о данном происшествии не поступала. Его участники могли воспользоваться возможностью оформить документы без привлечения сотрудников полиции.