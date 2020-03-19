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За два месяца в Псковской области зарегистрировано 4 ДТП с участием велосипедистов

Наиболее частыми нарушениями, которые допускают велосипедисты, является несоблюдение очередности проезда, опасное маневрирование на дороге и отсутствие световозвращающих элементов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, только за два месяца текущего года на дорогах Псковской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Три из них произошли в темное время суток.

Во всех дорожных авариях пострадали взрослые участники дорожного движения.

Тем не менее у сотрудников ГИБДД особую обеспокоенность вызывает ситуация с несовершеннолетними водителями двухколесных транспортных средств.

«Юные велосипедисты зачастую беспечны и невнимательны. И это подтверждают статистические данные. Так, за 2019 год на дорогах региона зарегистрировано 14 фактов наездов на детей-велосипедистов, в которых один ребенок погиб и 13 - получили ранения различной степени тяжести. В большинстве случаев (6 ДТП) несовершеннолетние пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись при этом с велосипеда», - отметили в ведомстве.

Еще одной немаловажной проблемой является передвижение детей на самокатах и иных новомодных транспортных средствах. Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи - нередко не воспринимаются всерьез их владельцами или людьми, которые взяли их напрокат и решили весело провести время. Между тем, этот транспорт, как и любой другой, небезопасен как для самих пользователей, так и для окружающих.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к обеспечению безопасности своих детей на дороге, быть принципиальными к выбору места для их прогулок, в особенности, если речь идет о самостоятельном катании на велосипеде и иных современных средствах передвижения. Нельзя игнорировать и использование специальной экипировки (шлем, налокотники, наколенники), которая убережет юного участника дорожного движения от травм в случае падения.