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Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля на улице Технической в Пскове

На улице Технической в Пскове, возле дома №8, водитель 1984 года рождения на автомобиле марки «Хонда» совершил наезд на припаркованные во дворе транспортные средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали 5 автомобилей - четыре припаркованных («ВАЗ 2106», «Ауди А80», «Сузуки Витара» и «Хэнде Салярис»), а также автомобиль водителя, совершившего ДТП.

О случившемся в полицию сообщил очевидец, который услышал работающую сигнализацию и вышел посмотреть на улицу.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 УМВД России по Пскову.

В ходе проверки было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он при понятых отказался.