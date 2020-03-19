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Женщину насмерть сбил в городе Дно автомобиль с надписью «Отвернись». ФОТО

Женщину 1962 года рождения 20 марта около 22:49 сбил автомобиль в Дно около дома №49 по Крестьянскому переулку. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы, от которых впоследствии скончалась, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что наезд совершил водитель а/м «ВАЗ 2114» 1999 года рождения. В момент аварии он был трезв. Женщина-пешеход переходила проезжую часть в неположенном для перехода месте.

После столкновения она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза, перелом бедра, перелом левой голени и травматический шок. Пострадавшую доставили в Порховскую районную центральную больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Ведется расследование, материал проверки направлен в следственные органы.