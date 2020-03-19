Нетрезвый водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Новосокольническом районе. ФОТО

22 марта около 16.45 на 11-м км автодороги Великие Луки - Новосокольники на территории Новосокольнического района водитель автомашины ВАЗ-2112, житель Новосокольнического района 1979 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет и опрокидывание.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель не госпитализирован, но получил закрытый перелом предплечья.
Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян. Проводится проверка.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области