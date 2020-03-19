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Водитель ВАЗ-2112 «подбил» две автомашины на Ипподромной. ФОТО

Три автомашины столкнулись в Пскове на улице Ипподромной в субботу, 21 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло в 16.45 у дома №153.

Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1979 года рождения, не обеспечил необходимый боковой интервал и совершил столкновение с «Маздой» под управлением водителя 1986 года рождения.

После столкновения ВАЗ занесло, автомобиль врезался в «Шкоду» под управлением водителя 1959 года рождения.

За медицинской помощью никто не обращался.

Водитель ВАЗа оштрафован на 1500 рублей по статье 12.15 часть 1, за не выбранный безопасный боковой интервал.

Фотографии предоставлены отделом ГИБДД УМВД по г. Пскову