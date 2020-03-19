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Великолучанка на «Пежо» при обгоне не справилась с управлением и опрокинулась. ФОТО

23 марта около 15.35 на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки водитель автомашины «Пежо 307», местная жительница 1995 года рождения, при совершении обгона не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП автоледи получила сотрясение головного мозга, пассажирка 1973 года рождения - ушибы, а пассажир 2004 года рождения - ушиб копчика. Госпитализация участникам аварии не потребовалась.

Женщина была трезва. Проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области