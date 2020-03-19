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Два автомобиля и уборочная машина столкнулись на улице Ижорского Батальона в Пскове

По предварительной информации, сегодня, 24 марта, около 12.00 возле дома 10 на улице Ижорского Батальона в Пскове водитель автомобиля «ГАЗ» - мужчина 1980 года рождения - совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял мужчина 1983 года рождения, сообщила Псковской Ленте Новостей старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова.

От столкновения автомашина «Шевроле» врезалась в уборочную машину «МАЗ», водитель которой двигался в попутном направлении.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения, идет оформление ДТП.

По улице Чудской затруднено движение в сторону улицы Леона Поземского.