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Полиция ищет очевидцев ДТП с юным велосипедистом на автодороге Псков - Родина

Очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста в Псковском районе ищет полиция.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, по имеющимся данным, 18 мая около 16.40 на 3-м километре автодороги «Псков - Родина» произошло дорожно-транспортное происшествие между грузовым автомобилем «КАМАЗ-560301», государственный регистрационный знак «Т643КУ60», с прицепом марки «86111 02», государственный регистрационный знак «АА688760», и велосипедом «Форвард» под управлением несовершеннолетнего.

В результате ДТП велосипедист доставлен в больницу с телесными повреждениями.

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Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.