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Женщина за рулем «Шкоды» не уступила дорогу ВАЗу в Островском районе. ФОТО

25 мая около 17.00 на 4-м километре автодороги Остров - Вышгородок в Островском районе водитель автомашины «Шкоды Октавиа», жительница Острова 1980 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу ВАЗ-21115 под управлением жительницы деревни Дарьино 1989 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель и пассажир «Шкоды» получили ушибы, госпитализированы не были. Обе автоледи трезвы.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области