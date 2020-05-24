←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 24.05.2020 20:510 Ребенка-велосипедиста сбил автомобиль в Великолукском районе 26.05.2020 10:541 Два человека погибли в утреннем ДТП в Великолукском районе. ФОТО 26.05.2020 09:431 Женщина за рулем «Шкоды» не уступила дорогу ВАЗу в Островском районе. ФОТО 26.05.2020 08:590 Полиция ищет очевидцев ДТП с юным велосипедистом на автодороге Псков - Родина 24.05.2020 20:510 Ребенка-велосипедиста сбил автомобиль в Великолукском районе 24.05.2020 14:590 В Палкинском районе пьяный водитель из Мурманска съехал в кювет и врезался в столб
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека погибли в утреннем ДТП в Великолукском районе. ФОТО

26.05.2020 10:54|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 26 мая, около 06.00 на 11-м км автодороги Великие Луки - Усвяты у деревни Аничково в Великолукском районе произошло ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек 1992 года рождения за рулем автомобиля «Мерседес Е280»  не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир 1993 года рождения погибли.

По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7553 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.05.2020, 14:281 Дорожную разметку в Гдове нанесут до 15 июля 26.05.2020, 13:510 Экономию от экономии в рамках нацпроекта по ремонту дорог допустил Василий Осипов 26.05.2020, 13:451 Не раньше 2022 года введут в эксплуатацию 2-ю очередь Северного обхода в Пскове 26.05.2020, 11:055 Псковичи не должны ездить на «ведрах» - Олег Брячак
26.05.2020, 10:541 Два человека погибли в утреннем ДТП в Великолукском районе. ФОТО 26.05.2020, 09:431 Женщина за рулем «Шкоды» не уступила дорогу ВАЗу в Островском районе. ФОТО 26.05.2020, 08:590 Полиция ищет очевидцев ДТП с юным велосипедистом на автодороге Псков - Родина 25.05.2020, 19:4517 Интерактив: Ни маски, ни перчаток!
25.05.2020, 19:101 В Пскове ремонтируют Инженерный мост и площадь Декабриста Пущина 25.05.2020, 16:340 В Пушкиногорском районе завершается погружение свай для временного моста через реку Шесть 25.05.2020, 12:350 В Пскове некоторые автобусы изменят маршрут из-за закрытия Советского моста с 29 мая 25.05.2020, 11:171 Проблема с транспортной доступностью улицы Никольской в Пскове будет решена после полной застройки
24.05.2020, 20:510 Ребенка-велосипедиста сбил автомобиль в Великолукском районе 24.05.2020, 18:400 В Псковской области задержаны несколько нетрезвых водителей 24.05.2020, 14:590 В Палкинском районе пьяный водитель из Мурманска съехал в кювет и врезался в столб 24.05.2020, 11:260 С начала года в ДТП в Псковской области пострадали 22 ребенка
23.05.2020, 17:331 25 млрд рублей получит терпящий убытки российский автопром 23.05.2020, 16:250 С 25 мая изменится схема движения на Рижском проспекте в Пскове 23.05.2020, 12:420 Путин поручил проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС 22.05.2020, 21:100 В Псковской области выявлены нарушения при организации автобусных перевозок
22.05.2020, 18:240 Псковичей приглашают к обсуждению развития транспортной системы города до 2030 года 22.05.2020, 17:130 Дорожные работы на Рижском проспекте в Пскове в самом разгаре 22.05.2020, 17:060 Интерактив: Непутевая разметка 22.05.2020, 13:580 Фотофакт: Установку бордюров начинают на улице Ломоносова в Невеле
22.05.2020, 13:450 Пьяный житель Куньинского района, съехавший на машине в кювет, может сесть в тюрьму 22.05.2020, 11:410 На Завеличье и Запсковье чистят «ливневку» 22.05.2020, 09:532 Внесены изменения в даты перекрытия улицы Индустриальной в Пскове 22.05.2020, 09:300 Водитель мопеда «Зодиак» погиб в результате ДТП в Пыталовском районе
22.05.2020, 08:454 Интерактив: Что будет с Ипподромной через месяц? 21.05.2020, 20:051 Участки дорог в Пустошкинском и Себежском районах перекроют в связи со сборами по ралли 21.05.2020, 19:211 Активисты движения «Убитые дороги» провели рейд по гарантийным дорогам Пскова 21.05.2020, 19:130 В Пскове на улице Коммунальной затруднено движение из-за поломки городского автобуса
21.05.2020, 16:050 На месяц закрывается для движения участок улицы Индустриальной 21.05.2020, 15:510 С 29 мая закрывается Троицкий мост и участок улицы Леона Поземского 21.05.2020, 12:400 Водитель «Шевроле» съехал в кювет на дороге Подсевы - Славковичи. ФОТО 21.05.2020, 09:510 В Порховском районе завершаются работы по бетонированию конструкции нового моста через ручей
21.05.2020, 09:210 С 25 мая снова будут курсировать автобусы из Печор в Петербург 21.05.2020, 09:200 Два пешехода попали под колеса автомобилей в Псковской области 21.05.2020, 08:442 С 23 мая возобновляется движение городских автобусов в Пскове в режиме выходного дня 20.05.2020, 19:101 565 млрд рублей предлагают выделить регионам на поддержку транспорта в 2020 году
20.05.2020, 17:232 Телефонный разговор за рулем может спровоцировать аварию - ГИБДД 20.05.2020, 16:581 ГИБДД предупреждает псковичей об ухудшении погодных условий 20.05.2020, 14:430 В Пскове молодой человек угнал «ВАЗ» и был задержан росгвардейцами 20.05.2020, 13:280 С 21 мая будет курсировать дополнительный автобус по маршруту «Псков-Корлы»
20.05.2020, 08:580 «УАЗ Хантер» съехал в кювет в Порховском районе, водитель погиб 19.05.2020, 22:430 Псковские дорожники не списывают задержки сроков на коронавирус - Михаил Ведерников 19.05.2020, 21:071 Объявлен первый аукцион по реконструкции участка дороги Гверстонь - Крупп - Кулье 19.05.2020, 20:260 На автодороге Череха - Высоцкое - СНТ «Весна-80» очистили обочины от кустарников и деревьев
19.05.2020, 17:511 Стихи посвящают горожане ямам на дороге в Острове-2 19.05.2020, 17:320 Пьяный пскович задержан за рулем мотоцикла 19.05.2020, 15:471 С начала года в ДТП на псковских дорогах пострадали 22 ребенка 19.05.2020, 15:201 Два года тюрьмы может получить пскович, сбивший женщину на пешеходном переходе
19.05.2020, 15:080 Интерактив: Дорожники на улице Винатовского в Великих Луках портят проезжающие мимо машины 19.05.2020, 09:110 Водитель КАМАЗа сбил юного велосипедиста в Псковском районе. ФОТО 18.05.2020, 21:530 Движение по развязке трассы «Псков» у Больших Колпанов перекрыли из-за дорожных работ 18.05.2020, 20:421 В Острове в полном объеме возобновляется движение общественного транспорта
18.05.2020, 18:590 В Печорах и Дедовичах запускают дополнительные рейсы городских автобусов 18.05.2020, 18:190 Михаил Ведерников поручил разработать предложения по организации кругового движения на перекрестке Инженерной и Индустриальной 18.05.2020, 17:514 Движение по улице Фабрициуса в Пскове частично откроют через неделю 18.05.2020, 17:390 Михаил Ведерников: Будем контролировать, чтобы подрядчик в срок выполнил свои обязательства по реконструкции улицы Поземского
18.05.2020, 16:150 На разбитую дорогу от Середки до Ямм жалуются жители региона 18.05.2020, 15:561 У бывшего завода «Псковалко» упал тополь и перегородил дорогу 18.05.2020, 15:550 Пригородные автобусы в Пскове будут курсировать по измененному расписанию с 20 мая 18.05.2020, 14:441 В Пскове с 18 мая возобновляется движение городских автобусов в режиме рабочего дня
18.05.2020, 13:181 В Псковском районе на сэкономленные средства отремонтировали участок дороги Подосье - Заровенье 18.05.2020, 07:270 Систему для снижения выбросов от грузовиков внедрят в регионах 17.05.2020, 21:060 Расписание на автобусных остановках в Пскове обновят в ближайшее время 17.05.2020, 17:060 Повторно севших пьяными за руль водителей остановили полицейские в трех районах Псковской области
17.05.2020, 15:421 Четыре автомобиля последовательно столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 17.05.2020, 15:261 Пенсионерку сбил водитель иномарки возле «Империала» в Пскове 17.05.2020, 15:012 Мальчика и девочку сбил водитель «семерки» на автодороге в Плюсском районе 17.05.2020, 11:060 В Дно с 18 мая возобновляется движение городских автобусов
16.05.2020, 18:140 «Киа Серато» выбросило в кювет в Великолукском районе. ФОТО 16.05.2020, 17:130 С 18 мая общественный транспорт Пскова пустят по графику рабочего дня в утренние и вечерние часы 16.05.2020, 14:451 Дорожные работы затрудняют движение по улице М. Горького 16.05.2020, 12:220 Нетрезвый водитель повторно задержан за рулем в Усвятах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.