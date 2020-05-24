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Два человека погибли в утреннем ДТП в Великолукском районе. ФОТО

Сегодня, 26 мая, около 06.00 на 11-м км автодороги Великие Луки - Усвяты у деревни Аничково в Великолукском районе произошло ДТП.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек 1992 года рождения за рулем автомобиля «Мерседес Е280» не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир 1993 года рождения погибли.

По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области