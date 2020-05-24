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В смертельном ДТП в Великолукском районе погиб сотрудник ГИБДД

В смертельном ДТП у деревни Аничково в Великолукском районе погиб сотрудник ГИБДД. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, полицейский сидел на пассажирском сидении.

Известно, что в этот день у сотрудника ГИБДД был выходной, он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в аварии, произошедшей сегодня, 26 мая, около 6 утра на 11-м км автодороги Великие Луки – Усвяты, также погиб водитель.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщали, что молодой человек 1992 года рождения за рулем автомобиля «Мерседес Е280» не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где врезался в дерево.

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Водитель и пассажир скончались до прибытия скорой помощи.