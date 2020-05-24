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Полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода в деревне Погорелка на трассе Р-23

В Псковском районе следствием устанавливаются обстоятельства совершенного 19 мая наезда на пешехода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, около 23.07 водитель автомобиля «Рено Логан», государственный регистрационный знак «Х579МУ/60», двигаясь по 307 километру автодороги «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия», проходящей по территории деревни Погорелка Псковского района, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.