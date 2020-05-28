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Езда без прав и нарушение самоизоляции: 17-летний подросток устроил ДТП на Коммунальной. ФОТО

Вечером 27 мая в Пскове на улице Коммунальной у рынка «Нива» произошло столкновение двух автомашин: ВАЗ-2106 и «Дэу Нексия». В происшествии никто не пострадал. Ответить за произошедшее предстоит водителю «шестерки», по «дорожным» статьям КоАП и другим «подвигам». 17-летнему подростку и законным представителям придется объясниться и за нарушение режима самоизоляции. Он находился на улице один без сопровождения законного представителя.

ДТП на улице Коммунальной 27 мая

Согласно информации ГИБДД, столкновение произошло в 20.25 у дома № 57а по Коммунальной. Никто не пострадал, происшествие числится как «техническое». Повреждения получились серьезные. В «Нексии» удар пришелся на левый бок. Двери хорошо вмяты. Видавшая виды шестерка тоже изрядно растерзана.

Управлявший «Нексией» мужчина 1988 года рождения двигался по улице Коммунальной со стороны Западной к «Империалу». На разрешающий сигнал светофора совершал поворот налево к рынку. Пропустил встречный транспорт, собирался завершить маневр, но тут «прилетело» в левый бок.

17-летний водитель «шестерки» тоже ехал по Коммунальной в сторону Юбилейной. Машина «понесла», вырулить не удалось. По официальной формулировке, он не соблюдал безопасную дистанцию.

Юный водитель претендует на рекорд по количеству выявленных правонарушений. По статье 12.7 часть 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей. «Шестерка» оформлена на другое лицо. Как уверяет молодой человек, автомобиль куплен на законных основаниях. За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, статья 12.1 предполагает наказание от 500 до 800 рублей. Намечается ответственность и за отсутствие полиса ОСАГО - 800 рублей.

Административные материалы будут переданы в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для привлечения по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, нарушено требование указа губернатора в Псковской области - до 31 мая несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения.

Крепким родительским подзатыльником не обойтись. Общая стоимость всех понесенных потерь и возможных штрафов для водителя ВАЗа сопоставима со стоимостью автомобиля.

В ГИБДД Пскова отмечают, что с наступлением летних каникул дети все больше и больше будут предоставлены сами себе. Нередко это приводит к нарушениям режима самоизоляции и другим серьезным последствиям.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова