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С виновников ДТП на Советском мосту в Пскове уже взыскано 450 тысяч рублей в городскую казну

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов поблагодарил главу городской администрации Александра Братчикова за проведенную претензионную работу в отношении лиц, виновных в нарушении целостности Советского моста. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам сити-менеджера за 2019 год представителям разных фракций была предоставлена возможность задать вопросы и высказать суждения.

«Александр Николаевич, как гражданин хотел бы выразить благодарность за Советский мост. Как мы помним, там было 4 инцидента (ДТП - ред.), в результате которых были повреждены пролеты ограждений моста. Благодарен вам за то, что привлекли виновных к ответственности», - подчеркнул депутат. По его словам, 450 тыс. рублей взысканы с них в городскую казну как возмещение материального ущерба.

«Это будет хорошим уроком для граждан, и они еще раз поймут, что к имуществу города надо обращаться бережно, а кто будет его портить, тот понесет за это ответственность», - подчеркнул Денис Иванов.

Отметим, что в настоящее время комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова в Псковский городской суд подано три исковых заявления по взысканию ущерба, причиненного имуществу муниципалитета в результате дорожно-транспортных происшествий на мосту через реку Пскову.

Так, одно из исковых заявлений касается ДТП, произошедшего 18 мая 2019 года в 19:30. В нем с виновника аварии требуют взыскать 93 900 рублей в счет возмещения рыночной стоимости работ, услуг и материалов, необходимых для восстановления поврежденного ограждения Советского моста, а также 2000 рублей расходов по оценке рыночной стоимости этих работ и материалов.

Еще одно исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, касается инцидента, произошедшего 28 июля 2018 года около полуночи. С виновницы ДТП планируется взыскать 72 100 + 2000 рублей.

Третье исковое заявление направлено в связи с ДТП, произошедшем 19 августа 2017 года в 4:20. Сумма исковых требований – 74 000 + 2000 руб.

По дорожно-транспортному происшествию, произошедшему 4 декабря 2018 года в 6:30, размер ущерба составил 215 000 рублей. По состоянию на 21 мая 2020 года произведена оплата ущерба на сумму 80 000 рублей в добровольном порядке. По заявлению виновницы ДТП возмещение производится в размере 3000 рублей ежемесячно до полной оплаты ущерба.