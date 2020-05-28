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В Пскове 17-летние парни угнали «Ладу Ларгус», протаранили несколько автомобилей и врезались в стену дома

Вечером 29 мая в Псковском районе на улице Михаила Егорова, 2 водитель на «Ладе Ларгус» протаранил несколько припаркованных автомобилей и въехал в стену дома.

Фото «Жесть по-псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, в автомобиле находились два несовершеннолетних парня 2003 года рождения, один из них был за рулем.

Автомобиль получил значительные технические повреждения.

Кроме того, в региональном УМВД сообщили, что в ночь с 29 на 30 мая в полицию поступило сообщение об угоне «Лады Ларгус» с улицы Михайловской в Пскове.

По предварительной информации, эти двое несовершеннолетних подозреваются в совершении угона.

Теперь злоумышленников ждет ответственность за совершенное правонарушение.