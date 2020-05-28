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Очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста ищет псковская полиция

В Псковском районе полиция ищет очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

По имеющимся данным, 18 мая около 16 часов 40 минут на 3 километре дороги «Псков - Родина», проходящей по территории Псковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КАМАЗ-560301», государственный регистрационный знак «Т643КУ60», с прицепом марки «86111 02», государственный регистрационный знак «АА688760», и несовершеннолетнего молодого человека на велосипеде «Форвард». В результате ДТП велосипедист доставлен в больницу с телесными повреждениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Алексею Сергеевичу Ломакину, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.