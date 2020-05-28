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Нетрезвый водитель врезался в дерево в гдовской деревне Чудская Рудница

В ночь на 30 мая в деревне Чудская Рудница в Гдовском районе произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 02.00 20-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пассажир 2001 года рождения получил ссадины и ушибы, госпитализация не потребовалось.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что не прекращаются случаи выявления нетрезвых водителей за рулем автомашины. Так, в ночь на воскресенье на улице Лесной в городе Печоры был остановлен водитель автомашины «Форд» 1972 года рождения. Он не в первый раз управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Кроме того, у деревни Огородцы в Куньинском районе вчера вечером задержан пьяный водитель ВАЗ-2107 1971 года рождения, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.