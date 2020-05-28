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Женщина за рулем «Мазды» не уступила дорогу «Ладе» в Великих Луках

30 мая около 13.00 на улице Гражданской в городе Великие Луки произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины «Мазда» - женщина 1972 года рождения - при выезде со второстепенного направления не уступила дорогу автомобилю «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1962 года рождения и совершила с ним столкновение.

В результате пострадал водитель «Лады» и его пассажирка 1995 года рождения. Госпитализации не потребовалось, по факту проводится проверка.