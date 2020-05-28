АвтоМир / Происшествия / ДТП

В массовой аварии на трассе Р-23 с двумя лесовозами пострадали ребенок и подросток

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с участием восьми автомобилей на трассе в Лужском районе Ленинградской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«По предварительной информации, около 15:40 в Лужском районе Ленинградской области произошло столкновение восьми транспортных средств. В результате ДТП пострадали четыре человека», - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, водитель автомобиля Volvo госпитализирован с тяжелыми травмами. Пострадали также две малолетние девочки и женщина, которые находились в автомобиле Mitsubishi Pajero, пишет ТАСС.

Как отметили в управлении, авария произошла на 86-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Обстоятельства происшествия уточняются.

По информации ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», авария произошла вблизи населенного пункта Кузнецово. В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей. В районе аварии движение транспорта было организовано в реверсивном режиме, образовался автомобильный затор протяженностью около 13 км в оба направления.