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Водитель и пассажир «ИЖа» получили травмы после ДТП в Плюсском районе

ДТП с пострадавшими произошло в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 31 мая около 3.00 на 16 км автодороги Заполье - Гдов водитель мотоцикла «ИЖ», петербуржец 1990 года рождения, не справился с управлением и съехал на ограждение моста, затем опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил перелом бедра и рану стопы, был госпитализирован. Его пассажир - молодой человек 1992 года рождения, житель Плюссы, получил ушибы.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование. По данному факту проводится проверка.