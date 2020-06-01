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Двое пострадали в столкновении на улице Поземского ФОТО

Двое пострадали в столкновении автомашин в Пскове на улице Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 30 мая в 22.02 у дома №70.

Водитель ВАЗ-2115, мужчина 1999 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Ауди А6» под управлением мужчины 1996 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал.

Пострадали два пассажира ВАЗа. У молодого человека 2002 года рождения выявлено растяжение локтевого сустава слева, у девушки 2002 года рождения - ссадина лобной области головы. Оба осмотрены и оставлены на месте происшествия.

Кроме того, в отношении 17-летнего пассажира материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Законным представителям грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), он находился на улице в позднее время без сопровождения законного представителя.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова.