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Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы

Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Пскова, в настоящее время по факту происшествия проводится административное расследование, по итогам которого может быть принято решение об административной ответственности как в отношении водителя, так и в отношении велосипедиста.

29 мая в 15.25 в полицию из травмпункта поступило сообщение о травмировании мужчины.

За медицинской помощью обратился гражданин 1972 года рождения с ушибом лобной области. Он был отпущен, находится на амбулаторном лечении.

Установлено, что в тот же день около 14.30 у дома №23 по улице Коммунальной водитель «Лады Калины» совершил наезд на велосипедиста - тот пересекал проезжую часть дороги по линии тротуара, не спешившись.

Водитель был трезвый.

В отношении велосипедиста возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.29 КоАП РФ, в отношении водителя - по статье 12.18 КоАП РФ.