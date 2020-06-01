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За неделю самым частым видом ДТП в Псковской области стал наезд на препятствие

В Псковской области на прошлой неделе самым частым видом ДТП стал наезд на препятствия. Как сообщили в УГИБДД по региону, за всего было зарегистрировано 16 дорожных аварий, в которых 19 человек получили ранения различной степени тяжести и двое погибли.

В результате наездов на препятствия 6 человек пострадали и двое погибли. Причем, в двух случаях ДТП произошли с участием нетрезвых водителей.

В этой связи Госавтоинспекция области напоминает автомобилистам, что большинство дорожных аварий происходит из-за быстрой и рискованной езды, других нарушений Правил дорожного движения, а также призывает водителей неукоснительно соблюдать требования безопасности, беречь себя и своих близких.