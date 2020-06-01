АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП произошло на улице Юбилейной. ФОТО

В 18.30 на проезжей части в районе ПИК 60 (улица Юбилейная, 68) водитель автомашины Фольксваген-Пассат, мужчина 1978 года рождения, управляя автомашиной с признаками опьянения по предварительным данным, совершил наезд на стоящее транспортное средство - Хундай-Акцент, за рулем которого находилась женщина 1956 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в настоящее время оформляется ДТП, водителю будет предложено пройти освидетельствование.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения, никто не пострадал.