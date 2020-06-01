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На повороте на Родину затруднено движение из-за ДТП

На повороте на Родину затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили очевидцы Псковской Ленте Новостей, участниками ДТП стали серебристая Киа-Церато и Тойота с номерами 178 региона.

Добавим, в Пскове на улице Юбилейной произошло ДТП на проезжей части в районе ПИК 60 (улица Юбилейная, 68). Водитель автомашины Фольксваген-Пассат, мужчина 1978 года рождения, управляя автомашиной с признаками опьянения по предварительным данным, совершил наезд на стоящее транспортное средство - Хундай-Акцент, за рулем которого находилась женщина 1956 года рождения.

В настоящее время оформляется ДТП, водителю будет предложено будет пройти освидетельствование. В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения, никто не пострадал.