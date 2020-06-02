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Водитель ВАЗа сбил мотоциклиста в Великих Луках

ДТП с пострадавшим произошло в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 1 июня около 16.30 у дома №10/15 по улице Гоголя в Великих Луках водитель автомобиля ВАЗ-21099, молодой человек 2001 года рождения, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1983 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил ушибы. На момент ДТП оба водителя были трезвы.

По данному факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области