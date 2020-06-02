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Мальчик-велосипедист сбит в Пскове

Мальчик-велосипедист сбит в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 3 июня в 16.30 у дома №1 по улице Паровозной.

Водитель ВАЗ-2107, мужчина 1965 года рождения совершил наезд на мальчика 2010 года рождения. По предварительной информации, ребенок выехал с второстепенной дороги и начал пересекать дорогу.

У ребенка выявлены ушибы коленных суставов, ссадины. Доставлен в детскую областную больницу. Водитель трезвый.

В ГИБДД отметили, что в связи с началом летних каникул родителям стоит напомнить детям правила передвижения по дорогам, в том числе на велосипедах. Летом увеличивается количество происшествий с участием детей на велосипедах. Кроме того, напомнили в ГИБДД, детям до 14 лет запрещается выезжать на автомобильные дороги.