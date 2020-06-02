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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция продолжает поиски очевидцев наезда ВАЗа на «Ниссан» рядом с Середкой

03.06.2020 18:26|ПсковКомментариев: 0

Полиция продолжает поиски очевидцев наезда ВАЗа на «Ниссан» рядом с Середкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Псковском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

По версии следствия, 7 сентября 2019 года около 20.50 на 2-м километре автодороги Середка-Мельницы-Гридино в Псковском районе водитель ВАЗ-2105, государственный регистрационный знак «Р704ЕО60», на прямом участке дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан Премьера», государственный регистрационный знак «Х178ЕЕ/47», находившийся на правой стороне проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру ВАЗ-2105 причинены телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю следственного отдела ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

Теги: #ДТП #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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