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Водитель и пассажир «Тойоты» госпитализированы после ДТП в пушкиногорской деревне

ДТП произошло вечером 2 июня в пушкиногорской деревне Поляне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Тойоты Хайлюкс», житель Пушкинских Гор 1982 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован с ушибами и переломом ребер, а пассажир - житель Островского района 1981 года рождения - госпитализирован с ушибами и травмами конечностей.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование, проводится проверка.